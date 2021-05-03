Водитель УАЗа сбежал после столкновения с поездом в Подмосковье

Москва, 3 мая. Столкновение отечественного УАЗ «Патриот» и тепловоза спровоцировало коллапс в Подмосковье.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе. Тепловоз двигался в столицу из Александрова. Свидетели в социальных сетях сообщают, что водитель с места происшествия поспешил скрыться.

Автомобиль с путей убрали к вечеру. Известно, что в результате ДТП пострадавших не обнаружено. Однако ЧП спровоцировало задержку сразу шести поездов пригородного назначения.

Недавно стали известны подробности аварии с Lamborghini, Porsche и Infiniti у Москва-Сити. Пострадавших в результате инцидента нет, красный спорткар, по словам очевидцев, выехал на газон, автомобиль пришлось эвакуировать.

Ранее RT сообщал, что следствие просит об аресте водителя микроавтобуса после ДТП на Ставрополье. В результате аварии погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.