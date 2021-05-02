Депздрав Москвы привел статистику по летальным случаям COVID-19 в марте

Москва, 2 мая. Коронавирусная инфекция послужила основной или сопутствующей причиной кончины пациентов в Москве в марте почти в 2,9 тыс. случаях, заявили в департаменте здравоохранения города.

Всего COVID-19 стал главной или сопутствующей причиной смерти 2898 горожан в марте этого года. Соответствующая информация в воскресенье появилась на официальном сайте столичного ведомства.

Контролеры в московском общественном транспорте усиленно проверяют пассажиров на наличие медицинских масок и перчаток. Как сообщалось ранее, об этом заявили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».