Московские городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Москва, 2 мая. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40% от месячной нормы. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Также в столице привели в готовность источники аварийного питания. Под контроль были взяты все объекты жизнеобеспечения Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пообещал жителям российской столицы переменчивую погоду в начале мая. На погодные условия начнет оказывать влияние Средиземноморский циклон.