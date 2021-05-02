Власти Москвы усилили контроль за соблюдением санитарных правил в транспорте

Москва, 2 мая. Контролеры в столичном общественном транспорте усиленно проверяют пассажиров на наличие медицинских масок и перчаток, заявили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Контроль за соблюдением санитарных правил в общественном транспорте усилен по случаю наступления майских праздников, заявили представители подземки. Проверку осуществляют более 1,2 тыс. контролеров.

Проверочные рейды проводятся на регулярной основе в московском метрополитене и наземном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок». Важно, чтобы пассажиры соблюдали перчаточно-масочный режим до конца поездки.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остается напряженной. Как сообщалось ранее, об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.