В Москве распустились первые в этом году тюльпаны

Москва, 2 мая. Первые в этом году тюльпаны распустились на уличных клумбах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В общей сложности в майские праздники распустятся почти 12 миллионов этих цветов. Их луковицы высадили осенью прошлого года, рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в этом году улицы и набережные российской столицы украсят 54 миллиона цветов. Рассаду для города готовят в теплицах ГБУ «Озеленение».

Ранее в Москве завершили генеральную весеннюю уборку. Общественные территории, фасады зданий, памятники и другие объекты привели в порядок к майским праздникам.