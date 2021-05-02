ДТП с участием Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti произошло в Москве

Москва, 2 мая. Три дорогие иномарки столкнулись на Пресненской набережной рядом с деловым центром «Москва-Сити».

В результате аварии красный Lamborghini вылетел на газон. Элитный спорткар не смог самостоятельно выбраться из кювета. Его эвакуировали с места ДТП. По информации полицейских, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства происшествия.

Правоохранители в столице задержали двух мужчин с применением табельного оружия, сообщал ФАН. Нарушители пытались скрыться на иномарке.