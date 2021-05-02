Предложение апартаментов в Москве снижается из-за неясности их статуса

Москва, 2 мая. Застройщики в российской столице начали снижать объем строящихся апартаментов по причине неопределенности их правового статуса и возможного введения запрета на продажу.

За год в Москве в два раза снизилось число новых проектов с апартаментами, а их доля на рынке сократилась с 24% до 17%. В массовом сегменте показатель упал с 17% до 12%, в бизнес-классе — с 23% до 16%, а в элитном — с 55% до 42%.

Девелоперы, по словам экспертов, отказываются от апартаментов именно по причине неясности их статуса. Крупные игроки вынужденно концентрируют внимание на жилых проектах. В первом квартале 2020 года на столичный рынок было выведено восемь новых объектов с 3,1 тысячи апартаментов, а с января по март 2021 года — всего четыре комплекса, следует из данных «Азбуки Жилья», которые приводит «Коммерсантъ».

Эксперты обратили внимание, что данная неопределенность не нравится банкам, поэтому застройщики не могут привлекать инвестиции в такие проекты. В то же время спрос россиян на апартаменты сохраняется.

В Минстрое РФ ранее заявили, что ознакомятся с идеями по урегулированию данного вида жилья и направят идеи по результатам оценки внесенного в Госдуму проекта закона.