Жители Подмосковья собрались на пасхальное богослужение в главном храме Росгвардии

Москва, 2 мая. Пасхальное богослужение состоялось в ночь с 1 на 2 мая в храме Святого равноапостольного Великого князя Владимира — главном строящемся храме Росгвардии в подмосковной Балашихе.

Настоятель храма протоиерей Максим Беликов совершил вечерню с литургией святого Василия Великого, пасхальную полуношницу с крестным ходом и Пасхальную утреню. Он поздравил прихожан-военнослужащих, членов их семей и горожан со Светлым Христовым Воскресением.

«Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с великим мироспасительным праздником Святой Пасхи! Праздник Светлого Христова Воскресения, отворяя райские врата, дарует нам свет спасения, направляя путь в Небесные обители», — обратился Беликов к прихожанам.

Он пожелал щедрых духовных даров, телесной крепости и благодатной помощи свыше. Отмечается, что накануне праздника в храме освятили крашеные яйца, творожные пасхи и куличи.

Ранее с поздравлением выступил президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил неустанное и истинно подвижническое служение Русской православной церкви.