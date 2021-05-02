Анонимы «заминировали» здание театра во время спектакля о белорусских протестах

Москва, 2 мая. Злоумышленники «заминировали» здание столичного театра, в котором проходил спектакль о белорусских беспорядках «Соседи», поставленный «Театром.doc».

Сообщение о «бомбе» поступило по электронной почте, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). По предварительным данным, через полчаса после начала спектакля сотрудник полиции вошел в зал и попросил присутствующих выйти на улицу. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Телефонный террорист угрожал взорвать банк в подмосковных Химках в микрорайоне Львовский, сообщал ФАН. Преступник потребовал деньги, лодку и удочку.