Дебошир в Шереметьеве пытался прорваться через рамку металлоискателя

Москва, 2 мая. Сотрудники полиции и службы безопасности аэропорта Шереметьево задержали дебошира, который не захотел стоять в очереди и пытался прорваться через рамку металлоискателя.

Находился ли пассажир в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно. Какое наказание последует для хулигана, в настоящий момент не установлено, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Житель Башкирии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил сотрудника полиции, сообщал ФАН. Инцидент произошел в аэропорту Мирный в ЯНАО.