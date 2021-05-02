Депздрав Москвы опроверг данные о наличии «тайных пациентов» для проверки больниц

Москва, 2 мая. Департамент здравоохранения Москвы не направляет «тайных пациентов» для проверки городских медучреждений, о чем сообщали некоторые СМИ, рассказали в ведомстве.

Все проверки на территории столичных медицинских учреждений проводятся в плановом порядке, рассказали представители депздрава в интервью РИА Новости. В ведомстве уточнили, что слухи о наличии «тайных пациентов» в больницах не соответствуют действительности.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остается напряженной. Как сообщалось ранее, об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

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