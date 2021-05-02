Собянин обсудил программу «Мой район» на встрече с жителями Москвы

Москва, 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с жителями трех районов столицы и обсудил проект «Мой район». Об этом он сообщил в своем блоге.

Ежегодные встречи с москвичами помогают в развитии города. Собянин отметил, что на подобных мероприятиях он общается с жителями районов, студентами, врачами, учителями. В этом году в первой встрече принимали участие жители трех районов — Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона. В ходе обсуждения программы «Мой район» обычно поднимаются вопросы создания комфортной среды для жизни, рассказал Собянин.

На каждой встрече заходит разговор о развитии метрополитена. Глава Москвы указал, что метро — это сердце столицы, а наземные станции МЦД позволят быстро, дешево и с комфортом передвигаться по городу и выезжать на дачу.

Ранее мэр Москвы рассказал о ситуации с распространением коронавируса в столице. Несмотря на небольшой рост случаев заражений, обстановку нельзя назвать критической, но важно соблюдать меры предосторожности, считает Собянин.