Трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье

Москва, 2 мая. В поселке Дубровницы городского округа Подольск во время пожара пострадали трое взрослых и три ребенка, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании двухэтажного частного дома в населенном пункте Дубровницы поступила в 00:51 по местному времени. На момент приезда пожарной бригады наблюдалось возгорание кровли по площади всей крыши. Всего огонь охватил 144 кв. м.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 03:45. В настоящий момент причины возгорания выясняются. В тушении огня были задействованы 29 человек и десять единиц техники.

Уголовное дело возбуждено после гибели восьми человек при пожаре под Пермью, сообщал ФАН. Следственный комитет открыл производство по факту смерти шестерых взрослых и двух детей в результате возгорания жилого дома в городе Кудымкар.