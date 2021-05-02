Ночью на Москву обрушится около половины месячной нормы осадков

Москва, 2 мая. Москвичей ожидают сильные дожди ночью. Выпадет до 44% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью в Москве пройдут обильные дожди, выпадет до 22 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы — 44%, сообщил Тишковец РИА Новости. Основная часть осадков придется на период после полуночи. До самого утра на Москву прольются ливневые дожди. В подобных метеоусловиях не исключаются грозы на юге Подмосковья, отметил синоптик.

Ранее метеорологи рассказали о погодных условиях в Москве в начале мая. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода будет на любой вкус — дождливая, облачная, прохладная и теплая. Средиземноморский циклон принесет в столицу облака и осадки, но столбики термометров поднимутся до +19. Уже на следующий день дожди закончатся, при этом похолодает на 10 градусов.