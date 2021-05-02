Москвичам пообещали переменчивую погоду в начале мая

Москва, 2 мая. Большое количество дождей и изменчивая погода ожидает москвичей в ближайшие пять дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночь на воскресенье будет маловетреная, а днем температура поднимется до +14 градусов, сообщает ТАСС. Во второй половине дня на погодные условия в Москве начнет оказывать влияние Средиземноморский циклон. Ожидается большое количество осадков, но воздух при этом прогреется до +19 градусов в понедельник. В этот же день пройдет первая в мае гроза, порывы ветра достигнут 18 м/с.

Во вторник москвичей ждет переменная облачность, дожди стихнут, но и температура резко понизится на 10 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется лишь до +8 градусов. Уже в среду столбики термометров поднимутся до +15 градусов, осадков не ожидается, но погода будет облачная.

Ранее синоптики рассказали москвичам о самом благоприятном дне для жарки шашлыков в майские праздники. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что самая теплая погода ожидается 2 мая.