Гидрометцентр спрогнозировал 14 градусов тепла в Москве 2 мая

, 2 мая. Периодический кратковременный дождь, облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 2 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дневная температура воздуха составит 12-14 градусов выше нуля. В ночь на понедельник столбик термометра может опуститься до плюс 6 градусов.

Также в ночное время суток в Москве пройдет дождь, в некоторых местах довольно сильный. Ветер юго-восточный с порывами 5-10 м/с, местами может подниматься до 15 м/с. Атмосферное давление будет примерно 749 мм ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, москвичей на следующей неделе ждет «эксклюзивная» погода. Также синоптик пообещал обильные и долгие осадки.