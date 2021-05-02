Москвичей ждет «эксклюзивная» погода в начале следующей недели

Москва, 2 мая. Майские грозы ждут жителей Москвы на следующей неделе. О погоде в столичном регионе на ближайшие дни рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ночь на 3 мая отличится пасмурной погодой, а уже к полуночи в регионе пойдут дожди. Местами осадки ожидаются сильные. Днем возможны прояснения и дожди, температура воздуха составит до 18 градусов выше нуля, передает «Вечерняя Москва».

«Осадки будут продолжительные и их будет много. Это именно та гроза в начале мая, которую мы представляем. День на любителя», — пояснил синоптик.

Дождливая погода будет сопровождаться сильным ветром. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Дождь 3 мая будет интенсивнее осадков, выпавших 30 апреля.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье с воскресенья до вторника. Предупреждение связано с усилением ветра и обильными осадками, о чем ранее рассказали в Гидрометцентре.