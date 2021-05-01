Время бесплатного проката велобайка в Москве увеличат в два раза 9 Мая

Москва, 1 мая. Объем бесплатного использования велобайка через приложение «Московский транспорт» увеличат с 30 до 60 минут в День Победы. Об этом передает столичный дептранс в соцсети.

Прокат велосипеда на сутки обойдется москвичам всего в 5 рублей в сутки. Бесплатно кататься на велобайке на протяжении 60 минут можно будет и 1 мая.

«А 1 и 9 мая время бесплатного проката велобайка увеличивается с 30 минут до 60», — следует из сообщения в Telegram-канале.

Также многие городские учреждения Москвы в майские праздники изменят график работы. Однако пункты вакцинации от COVID-19 продолжат функционировать в плановом режиме.