Минувший апрель в Москве стал одним из самых дождливых с 1879 года

Москва, 1 мая. Всего за апрель в Москве выпало 89,5 миллиметра осадков. Это составляет 203 процента от месячной нормы.

Прошедший апрель в столице стал третьим среди самых дождливых месяцев за последние 70 лет. Еще он вошел в список пяти месяцев с самыми обильными осадками за все время инструментальных метеонаблюдений в Москве, ведущихся с 1879 года. Самым дождливым продолжает оставаться апрель 1888 года с 98,8 миллиметрами выпавших осадков.

Второе и третье места занимают 1986 и 1903 годы. Всего с начала текущего года в столице выпало около 40 процентов годовой нормы, что составляет 260,6 миллиметра осадков.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе в связи с усилением ветра и дождем. Ухудшение погодных условий прогнозируется в воскресение и сохранится до вторника.