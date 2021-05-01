Гидрометцентр предупредил москвичей о желтом уровне погодной опасности

Москва, 1 мая. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Жителям сообщили об усилении ветра и дожде с воскресенья.

Ухудшение погоды прогнозируется с 15:00 воскресенья до 15:00 вторника, 4 мая, в столице. В Подмосковье желтый уровень опасности начнет действовать с 13:00 2 мая по 13:00 4 мая.

«Желтый – погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Дождь прогнозируется в Москве и области к вечеру 2 мая. Местами он будет усиливаться. Такое положение сохранится до 09:00 3 мая. В эти дни ожидается ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура воздуха в столичном регионе будет сохраняться в пределах 14-15 градусов выше нуля. Во второй половине месяца ожидается потепление до +20 градусов.