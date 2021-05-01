Машина с детьми загорелась под Москвой

Москва, 1 мая. Отец двоих детей оставил несовершеннолетних без присмотра в машине, в которой началось возгорание. Один из мальчиков получил серьезные ожоги.

Следователи Подмосковья инициировали доследственную проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области. По предварительной версии, отец оставил младшего мальчика вместе с его четырехлетним братом.

Пока мужчина совершал покупки в магазине, в машине разгорелся огонь. После случившегося одного ребенка госпитализировали с ожогами тела.

Еще один инцидент произошел с ребенком в Петербурге. Там несовершеннолетний облился кипятком и попал в больницу с ожогами, сообщил ФАН.