Патриарх Кирилл освятил куличи возле храма Христа Спасителя в Москве

Москва, 1 мая. Церемония освящения пасхальных куличей прошла рядом с храмом Христа Спасителя в столице России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя. После ее окончания состоялась церемония освящения пасхальных куличей и яиц.

Накануне Пасхального Воскресенья все верующие вспоминают погребение Иисуса Христа, а также заканчивают приготовления к Пасхе. В этот день в центре храма можно увидеть плащаницу. Она символизирует тело Спасителя. Все желающие могут приложиться к ней. Уже вечером перед началом праздничного богослужения ее занесут в алтарь.

Священный огонь сегодня ночью прилетит в Санкт-Петербург из Москвы. Лампаду доставит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев. Первой остановкой его станет Казанский собор.