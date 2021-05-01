Звезда «Пацанок» Милас имеет статус свидетеля в деле о поножовщине на вечеринке в Москве

Москва, 1 мая. Полиция ищет телеведущую и участницу шоу «Пацанки» Ксению Милас, чтобы допросить ее об инциденте с поножовщиной, который произошел на вечеринке с ее присутствием.

Звезда «Пацанок» Ксения Милас была гостьей на вечеринке у диджея Яны Бородиной, с которой они являются парой. Во время веселья между участниками застолья возникла ссора. Девушки подрались. Одна из них получила неглубокие ножевые ранения, и ей понадобилась помощь врачей. Сейчас полиция разыскивает Милас, чтобы допросить о случившемся. Пока она имеет статус свидетеля в этом деле.

ФАН сообщил, что в Москве в ночь на 1 мая произошло «кровавое застолье» на Скобелевской улице. Известно также, что на вечеринке, кроме взрослых, присутствовали несовершеннолетние.