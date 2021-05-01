Пожарные в Москве спасли от гибели кота-беглеца по кличке Шанель

Москва, 1 мая. Кот сбежал из дома и головой застрял в решетке подвала. Прибывшие на место происшествия спасатели за пять минут вызволили питомца из ловушки.

Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны Москвы сообщила, что пожарным в районе Гольяново удалось спасти кота, который сбежал из дома, но застрял головой в подвальной решетке.

В службу спасения в утренние часы позвонила пожилая женщина. Она рассказала, что ее питомец спрыгнул со второго этажа и спрятался в подвале. Однако дальше ему уйти не удалось: голова кота застряла в окне решетки. Хозяйка кота обратилась за помощью, самостоятельно помочь животному она не могла. Спасателям удалось за пять минут деблокировать беглеца. После этого они отдали его взволнованной женщине.

Еще один случай спасения домашнего питомца зарегистрирован в Пензе. Кота, который просидел несколько дней на дереве, спасли специалисты, сообщил ФАН.