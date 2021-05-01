Полиция ищет звезду «Пацанок» Ксению Милас после поножовщины на вечеринке в Москве

Москва, 1 мая. Участница шоу «Пацанки» Ксения Милас стала подозреваемой в нанесении ножевых ранений девушке на вечеринке диджея Яны Бородиной в столице.

Правоохранительные органы разыскивают участницу шоу «Пацанки», телеведущую Ксению Милас. Инцидент произошел во время вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной.

По предварительным данным, «кровавое застолье» произошло в ночь на 1 мая. Девушки устроили вечеринку на квартире на Скобелевской улице. Там же были двое детей. Конфликт с поножовщиной произошел утром. По данным полиции, Милас напала на 26-летнюю Марину Е., порезав ей руки и грудь. Медики госпитализировали пострадавшую. Причины случившегося установят специалисты.

Еще одна участница шоу «Пацанки» попала в криминальные сводки — Диану Субботину задержали с запрещенными веществами.