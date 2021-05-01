Рабочие в Москве помогли вызволить застрявших в подвале котят

Москва, 1 мая. Столичные рабочие спасли котят от голодной смерти. Животные остались без матери и просили о помощи.

Жители дома на улице Яблочкова обратили внимание на жалобное мяуканье, которое продолжалось несколько дней. Неравнодушные люди решили заглянуть в подвал и поняли, что котята остались без матери.

Жильцы попытались вытащить питомцев самостоятельно, но у них не получилось. Тогда москвичи обратились в управляющую компанию и попросили прислать рабочих разобрать лестницу. Котят вытащили, накормили, искупали и теперь для них ищутновый дом.

Житель Бурятии спас от смерти медвежонка, сообщал ранее ФАН. Он подобрал умирающего детеныша на трассе и передал в иркутский питомник.