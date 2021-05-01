Полиция задержала несколько членов КПРФ в Новопушкинском сквере

Москва, 1 мая. Участников первомайской акции задержали в Москве. Среди задержанных оказался глава отдела МГК КПРФ Павел Иванов.

Представители партии не стали отменять мероприятие, хотя столичные власти ранее запретили проводить шествия из-за пандемии коронавируса. Точное количество задержанных неизвестно.

Также в проведении массовых мероприятий по тем же соображениям было отказано и либералам-демократам, которые планировали провести митинг на одной из московских площадей.

Ранее сотрудники полиции задержали координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. С его слов, он пришел на Манежную площадь, чтобы участвовать в церемонии возложения цветов на Красной площади, сообщал ФАН.