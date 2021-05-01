Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Арбатская»

Москва, 1 мая. Несчастный случай произошел на станции «синей» ветки столичного метрополитена. Пассажирка упала под прибывающий поезд.

Городской департамент транспорта сообщил о падении женщины на рельсы на станции «Арбатская». Из-за инцидента временно прервали движение поездов на участке «Киевская» — «Курская», а в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

Подробности происшествия и личность погибшей девушки устанавливают правоохранители.

Ранее москвич упал на пути на станции «Южная» в столичном метрополитене и остался в живых. Мужчина выжил благодаря своевременной реакции машиниста, сообщал ФАН.