Около 300 тысяч домов в Подмосковье затронет программа дачной амнистии

Москва, 1 мая. Примерно десятая часть от общего числа дач в Подмосковье (300 тысяч) не зарегистрирована, их затронет программа дачной амнистии, заявил замглавы правительства региона Андрей Разин.

Глава министерства экологии и природопользования Московской области напомнил, что все, кто построил дачу и не оформил ее должным образом, сможет в рамках программы сделать это с минимальными бюрократическими формальностями. Также владелец после регистрации дома получит право на некоторые бонусы. Например, гражданину будет доступно оформление регистрации на зарегистрированной даче. Кроме того, собственник дома получит за строение полную финансовую компенсацию, чего нельзя добиться без документов.

Дополнительный плюс — с 2021 года владельцы садовых домов, работающие официально, смогут рассчитывать на налоговый вычет в сумме до 260 тысяч рублей.

Посуточная аренда дачи в Московской области на майские праздники составит 14,9 тысячи рублей за одну ночь. В сравнении с прошлым годом суточный наем загородных домов значительно подорожал, сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру».