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«Рашкин сдал Чебурашку»: мультгерой задержан на первомайской демонстрации в Москве

Политика
«Рашкин сдал Чебурашку»: мультгерой задержан на первомайской демонстрации в Москве
Кадр из мультфильма «Чебурашка»  /  Prt Scr

Москва, 1 мая. Задержание Чебурашки стало главным событием первомайской демонстрации коммунистов в столице.

Российские коммунисты провели первомайскую демонстрацию в центре Москвы, несмотря на запрет властей. Полиция не вмешивалась в действия участников акции и ограничивалась рекомендациями по поводу соблюдения санитарных норм. Несмотря на призывы стражей порядка, лидеры КПРФ, включая Геннадия Зюганова, так и не надели медицинские маски.

Особенно запоминающимся моментом шествия стало задержание человека в костюме Чебурашки — знаменитого персонажа отечественной мультипликации. Попытки полицейских усмирить находчивого демонстранта попали на камеры очевидцев и вызвали всплеск остроумия в Сети. Например, автор Телеграм-канала «Кремлевская прачка» опубликовал ироничный пост, в котором заявил, что «Рашкин сдал Чебурашку полиции», намекая на угодившего в опалу бывшего члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина.

Напомним, депутат был исключен из президиума на XVIII съезде партии. Вероятной причиной такого решения стала попытка Рашкина расколоть КПРФ, писали «Народные Новости».

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