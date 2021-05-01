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Оборот московского общепита в первом квартале 2021 года вырос почти на 5%

Экономика
Оборот московского общепита в первом квартале 2021 года вырос почти на 5%
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 мая. Рестораны, кафе и бары в российской столице увеличили оборот в первом квартале 2021 года на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, сообщили в Росстате.

Суммарный оборот заведений общепита по итогам трех первых месяцев нынешнего года зафиксирован на уровне 76,9 млрд рублей. В марте рост оборота в кафе и ресторанах Москвы составил 21,5% относительно марта прошлого года и 11,6% — в сравнении с февралем текущего, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К началу 2020 года в Москве работало почти 15 тысяч ресторанов, кафе, закусочных, столовых и баров. Из-за ситуации с коронавирусом заведения были закрыты для очного посещения с 28 марта 2020 года. Восстановление полноценной работы началось с открытия летних веранд 16 июня, а стационарные кафе и бары заработали 23 июня.

Глава московского департамента торговли Алексей Немерюк ранее сообщил, что в столице не планируется вводить ограничения на работу заведений общепита в период майских праздников с 1 по 10 мая.

москва рестораны росстат кафе бары общепит
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