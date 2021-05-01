Виновник полицейской погони с пострадавшими мчался по Москве в нетрезвом состоянии

Москва, 1 мая. Сотрудники полиции задержали в столице лихача на BMW. Нарушителя ПДД зовут Андрей М., ему 29 лет, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В момент погони и аварии автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Сотрудники полиции пытались остановить иномарку, но водитель не выполнил законное требование. Выходка автомобилиста спровоцировала погоню. Лихач на BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Из-за высокой скорости и резкого торможения пострадали и стражи порядка. Их поранило осколками стекла, сообщал ФАН.