Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1929 человек

Москва, 1 мая. Еще 1929 человек, заразившихся COVID-19, выздоровели в Москве за последние сутки, об этом сообщили в городском оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в столице выздоровели 993 348 пациентов, говорится на официальном сайте мэра. Общее число случаев заражения составляет 1 096 019, из них 3208 выявлены в минувшие 24 часа.

«За сутки госпитализированы 1164 человека. Скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус», — сообщается на портале.

В России зарегистрировали 9270 новых случаев коронавируса в 84 регионах, в сумме их насчитывается более 4,8 млн. Справиться с инфекцией смогли 4 436 583 человека, 110 520 скончались.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что РФ, благодаря организованной работе системы здравоохранения, смогла избежать локдауна в отличие от многих стран. Также государству удалось минимизировать экономический ущерб от пандемии, добавил глава столицы.