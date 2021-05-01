Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 13:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:47
Происшествия
Петербургские полицейские в ходе рейда задержали 29 нелегальных мигрантов
13:45
Общество
Резкое уменьшение массы тела может говорить о проблемах со здоровьем
13:43
Армия
Глава ДНР: ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается
13:42
Армия
Шестая дивизия РВСН перевооружена на мобильные ракетные комплексы «Ярс»
13:42
Общество
Первую партию «Спутника V» доставили в Индию
13:41
Экономика
«Дом.РФ» дал оценку перспективам жилищных проектов в России
13:36
Экономика
Бюро «Эквифакс» подсчитало долги россиян по кредитным картам
13:34
Политика
Спикер Европарламента цитатой Льва Толстого ответил на санкции России
13:34
Общество
Ученые открыли способ продления жизни при помощи пищи
13:33
Политика
Киев ждет от Вашингтона назначения специального представителя по Донбассу
13:32
Происшествия
Полиция задержала предполагаемого виновника смертельной аварии на Ставрополье
13:31
Политика
Клинцевич рассказал, кто подогревает конфликт между Киргизией и Таджикистаном
13:30
Общество
Нарколог разъяснил порядок действий при отравлении алкоголем
13:29
Происшествия
Побег омской студентки из общежития закончился падением с высоты
13:29
Политика
Профсоюзы Белоруссии провели протесты возле американского посольства
13:28
Происшествия
Уголовник лишил петербуржца машины и попал на ней в аварию
13:25
Армия
Пентагон спрогнозировал увеличение ядерных арсеналов России и Китая
13:23
Происшествия
Полиция задержала водителя и директора спортшколы по делу об аварии на Ставрополье
13:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров признался, что не ревнует молодую жену
13:19
Весь мир
Ливии требуется более 50 млрд долларов на восстановление городов
Все новости

Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1929 человек

Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1929 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 1 мая. Еще 1929 человек, заразившихся COVID-19, выздоровели в Москве за последние сутки, об этом сообщили в городском оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в столице выздоровели 993 348 пациентов, говорится на официальном сайте мэра. Общее число случаев заражения составляет 1 096 019, из них 3208 выявлены в минувшие 24 часа.

«За сутки госпитализированы 1164 человека. Скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус», — сообщается на портале.

В России зарегистрировали 9270 новых случаев коронавируса в 84 регионах, в сумме их насчитывается более 4,8 млн. Справиться с инфекцией смогли 4 436 583 человека, 110 520 скончались.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что РФ, благодаря организованной работе системы здравоохранения, смогла избежать локдауна в отличие от многих стран. Также государству удалось минимизировать экономический ущерб от пандемии, добавил глава столицы.

москва коронавирус COVID-19
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 200213 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 163795 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 162518 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 143535 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 123369 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Общество / Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось на 1929 человек
Рейтинг@Mail.ru