Удальцов сообщил о своем задержании перед акцией на Манежной площади в Москве

Москва, 1 мая. Сотрудники полиции задержали координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, когда тот появился на Манежной площади.

По его словам, он пришел, чтобы вместе с членами других организаций участвовать в церемонии возложения цветов на Красной площади. К нему якобы подошли стражи порядка и подчеркнули, что гражданин нарушает санитарные требования. Удальцов заявил, что его доставили в отделение полиции «Китай-город».

В конце прошлого года координатор был признан виновным в административном нарушении при проведении митингов. Удальцов был арестован на десять суток, сообщал ФАН.