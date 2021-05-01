Тело татуированного мужчины с ножевым ранением в сердце нашли в московском лифте

Москва, 1 мая. Стражи порядка задержали гражданина Белоруссии по подозрению в убийстве гражданина, труп которого обнаружили в лифте на северо-востоке столицы.

Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины, чье тело обнаружили в лифте жилого дома на улице Летчика Бабушкина, сообщает пресс-служба МВД. Причиной смерти горожанина стало ножевое ранение в сердце.

На трупе были найдены многочисленные татуировки, характерные для лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Оперативники задержали гражданина Белоруссии по подозрению в совершении преступления. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее ФАН писал о семикласснике из Петербурга, который получил ножевое ранение в школьной столовой.