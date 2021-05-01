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Московские полицейские применили оружие во время погони за красным BMW

Происшествия
Московские полицейские применили оружие во время погони за красным BMW
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 1 мая. Правоохранители в столице задержали двух мужчин с применением табельного оружия. Нарушители пытались скрыться на иномарке.

Инцидент произошел около полуночи на Молодогвардейской улице. Водитель BMW, грубо нарушивший правила дорожного движения, проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Началась погоня.

Во время преследования пострадал сотрудник ГИБДД. Нарушители наехали на стража порядка. Потерпевший получил травму ноги. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителей. На улице Лобачевского были задержаны водитель и пассажир иномарки. По факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Похожий инцидент произошел ранее в Тюмени, сообщал портал URA.RU. Местный житель устроил «пьяную» погоню.

дтп дпс погоня
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