Московский синоптик раскрыл самый благоприятный день для шашлыков

Москва, 1 мая. Жителей столицы ожидает преимущественно пасмурная погода в майские праздники, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Температура воздуха в столице установилась на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Горожанам не стоит ожидать резкого потепления с начала мая, средняя температура воздуха в первые дни этого месяца составит 10–12 градусов выше нуля.

Самая теплая погода в нерабочие дни ожидается 2 мая. Этот день лучше всего подойдет для приготовления шашлыков на природе. Антициклон уйдет с территории города во второй половине следующей недели, и горожан ожидает небольшое потепление, заключила Позднякова.

По-настоящему теплая майская погода пришла в южные регионы России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Столбик термометра на этой территории страны поднялся выше нормы на 10–12 градусов.