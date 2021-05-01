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Роспотребнадзор Москвы призвал пенсионеров отметить Пасху дома

Общество
Роспотребнадзор Москвы призвал пенсионеров отметить Пасху дома
Невские Новости  /  Юлия Горбунова

Москва, 1 мая. Эксперты из Роспотребнадзора Москвы составили список пасхальных рекомендаций для верующих старше 65 лет по сохранению здоровья в условиях распространения COVID-19.

Верующим старше 65 лет в этом году стоит воздержаться от посещения пасхального богослужения в связи с угрозой распространения коронавируса. Пенсионерам можно встретить этот праздник на открытом воздухе, заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство указало на необходимость соблюдения усиленного санэпидемиологического режима на религиозных объектах. Речь идет об индивидуальном подходе к богослужениям, обрядам и церемониям, в которых участвуют лица старше 65 лет. Таким людям рекомендовано остаться на праздник дома, либо встретить его дистанционно или на открытом воздухе.

«Ношение священнослужителем маски и соблюдение социальной дистанции при близком контакте с верующими является обязательным», — сказано в сообщении.

Не так давно Роспотребнадзор поделился советами по безопасному поеданию яиц в Пасху. По мнению экспертов, в этот праздник россияне без вреда для организма могут съесть не более двух-трех яиц. Однако регулярное превышение нормы, по словам эксперта, негативно скажется на здоровье.

роспотребнадзор пасха коронавирус COVID-19
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