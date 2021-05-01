Погоня за лихачом на BMW по Москве закончилась травмами полицейских

Москва, 1 мая. Трое полицейских получили различные по степени тяжести травмы в результате погони за нарушителем ПДД. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Жизнь страж правопорядка сейчас находится вне опасности, госпитализация им не потребовалась. По предварительной версии, лихач на BMW игнорировал просьбы полицейских остановиться. Вскоре началась погоня с участием восьми патрульных автомобилей. Вскоре на пересечении Лобачевского и Коштоянца водитель на полной скорости врезался в отбойник. В результате правоохранителям пришлось резко затормозить, что и стало причиной травм, их посекло разлетевшимся стеклом. Сам гонщик тоже пострадал, сейчас он пребывает в больнице.

Ранее жуткое ДТП произошло на юге Санкт-Петербурга. Легковушка врезалась в автомобиль Volvo, который находился на обочине.