Гидрометцентр РФ рассказал о погоде в Москве 1 мая

Москва, 1 мая. Небольшие осадки в виде дождя и облачное небо ожидается в Москве и области 1 мая. Информацию предоставил Гидрометцентр России.

Днем в столице температура воздуха будет в районе десяти-12 градусов тепла. Ночью столбики термометров упадут до нулевых значений. В Московской области днем будет примерно также — плюс 13 градусов, в ночное время суток возможны заморозки до минус двух градусов, говорится на сайте Гидрометцентра.

Ветер днем будет северо-западный, около 11 м/с. Синоптики объявили желтый уровень опасности до 09:00 утра в Москве из-за усиления порывов ветра до 18 м/с.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил регионы, в которых на майские праздники установится теплая благоприятная погода. Среди них Краснодарский край, Крым и часть Сибири.