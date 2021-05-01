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Москвичам представили режим работы городских учреждений на майских праздниках

Общество
Москвичам представили режим работы городских учреждений на майских праздниках
 /  Невские Новости

Москва, 1 мая. Длинные выходные уже начались, и многие городские учреждения Москвы переходят на другой график работы. Об этом говорится на сайте мэра столицы РФ.

С 1 по 3 мая отделы ЗАГС не работают. Они будут оказывать услуги с 4 по 7 мая с 09:00 до 18:00. 8 мая у ведомства сокращенный рабочий день — с 09:00 до 17:00. 9, 10 и 11 мая во всех столичных загсов выходные.

Пункты вакцинации от COVID-19 продолжат работать в обычном режиме. Центры социального обслуживания и помощи семье и детям будут закрыты с 1 по 10 мая. Попасть в центры занятости нельзя с 1 по 3 мая и с 9 по 10 мая. С 4 по 7 мая отделы трудоустройства в «Моих документах» будут открыты с 08:00 до 20:00.

Психологическую помощь можно получить по телефону 051 в круглосуточном режиме. Центры госуслуг не будут принимать посетителей 1 и 9 мая. В остальные дни график работы — с 08:00 до 20:00.

1, 2, 9 и 10 мая взрослые поликлиники работают с 09:00 до 16:00, с 3 по 8 мая – с 09:00 до 18:00. Юные москвичи смогут получить медпомощь на дому с 09:00 до 15:00 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая, с 4 по 7 мая врачи будут выезжать на вызовы с 09:00 до 16:00. Ветеринарные клиники работают в обычном режиме.

Продолжительность майских выходных составит десять дней. Предложение продлить майские праздники поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу и подписал соответствующий указ.

график майские праздники учреждения
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