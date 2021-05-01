Лоукостер «Победа» начнет выполнять полеты в Шереметьево с 1 мая

Москва, 1 мая. Авиакомпания «Победа» с 1 мая станет летать в столичный аэропорт Шереметьево. Стартовый рейс будет выполнен из Перми, следует из онлайн-табло воздушной гавани города.

Известно, что с 1 по 10 мая лоукостер будет летать рейсами из Шереметьево только в Пермь. Начало полноценной программы полетов запланировано на 11 мая.

«Победа» из этого столичного аэропорта будет летать в 12 российских городов, среди которых Пермь, Чебоксары, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфа, Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды, Ульяновск. Считается, что производство рейсов из Шереметьево, который выступает в роли базового аэропорта «Аэрофлота», даст возможность оптимизировать маршрутную сеть всей группы компаний.

Авиакомпания «Победа» отлично справилась с лишениями пандемии и даже смогла получить на ее фоне прибыль. Доход лоукостера составил порядка 1,4 миллиарда рублей.