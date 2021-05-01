Движение по Садовнической набережной будет перекрыто в Москве до 30 мая

Москва, 1 мая. Автомобильное движение на участке Садовнической набережной от Нижней Краснохолмской улицы до Комиссариатского моста будет полностью перекрыто.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Движение будет ограничено с 23:00 30 апреля до 06:00 30 мая в рамках комплексного благоустройства Садовнической набережной.

Там пройдет капитальный ремонт проезжей части. Будет установлено новое цементно-бетонное основание и уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Подъезд к домам станет доступен только местным жителям и спецтехнике.

Ежегодный месячник благоустройства завершился в столице. Коммунальные службы и добровольцы столицы очистили общественные места города от зимних загрязнений и мусора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.