Часть Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закроют с 1 по 23 мая

Москва, 30 апреля. Прокладка тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро станет причиной закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии подземки.

Жителям и гостям Москвы в период с 1 по 23 мая не будет доступен промежуток метрополитена от станции «Дубровка» до «Волжской», рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Чтобы удобнее добраться до нужного места, пользуйтесь альтернативными маршрутами: соседними линиями метро и МЦК, а также МЦД», — рассказали в департаменте.

Для удобства граждан на указанный срок организуют три бесплатных автобуса. Так, КМ1 начнет развозить людей от «Волжской» до станции «Текстильщиков», КМ2 — от «Волжской» до «Дубровки», а КМ3, который будет ходить только в будние дни, соединит «Печатники» через «Кожуховскую» с «Дубровкой».

В московском метрополитене запустили поезд, посвященный борьбе с распространением коронавируса, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии городского метро.