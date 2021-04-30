«Москоллектор» отработает майские выходные в усиленном режиме

Москва, 30 апреля. Аварийные бригады «Москоллектора» будут работать в круглосуточном режиме на протяжении майских праздников.

Дополнительные меры по укреплению и защите объектов коллекторного хозяйства, которые находятся по маршрутам движения военной техники и возле крупных транспортных узлов, были приняты накануне выходных. Информацией об этом поделились официальные представители столичной компании.

«Проведены осмотры инженерных сооружений и строительных конструкций на предмет технического состояния, обследованы наземные сооружения на предмет технической защищенности и внешнего вида», — заявили в «Москоллекторе».

Организовано дежурство в круглосуточном формате аварийных бригад, а также оперативного и дежурного персонала. Сотрудники компании сформировали запас материалов и оборудования.

Согласован порядок проезда военной техники и пролета авиации на параде Победы в Москве, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.