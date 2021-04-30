Сезон фонтанов торжественно открылся в Москве

Москва, 30 апреля. Церемония открытия сезона фонтанов прошла в парке «Ходынское поле» в Москве, участие в торжественном мероприятии принял мэр города Сергей Собянин.

Запуск фонтанов глава столицы назвал «венцом» работ по генеральной уборке после суровой зимы. Собянин отметил, что фонтаны составляют значительную часть общественных городских пространств. В преддверии 1 мая в столице одновременно заработали фонтаны на ВДНХ, Поклонной горе и Манежной площади.

Собянин также добавил, что за последние годы в Москве построили еще 80 фонтанов, один из них можно увидеть на Ходынском поле. Это так называемый сухой фонтан с уникальной конструкцией, уточнил градоначальник.

Вскоре начать запуск фонтанов должны в Петербурге, большую часть из них намерены включить уже 1 мая. Всего в 2021 году в Северной столице будут функционировать 65 фонтанов, среди которых три фонтанных комплекса.