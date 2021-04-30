Подозреваемый в пособничестве террористам издатель из Москвы уклонялся от налогов

Москва, 30 апреля. Правоохранители задержали подозреваемого книгоиздателя. По данным источника ФАН, предполагаемый пособник террористов мог уклоняться от уплаты налогов.

Бизнесмен является учредителем ряда юрлиц. Два из них в последние три года «работают в ноль». Согласно бухгалтерским документам, издательские организации почти не приносят прибыль. Не исключено, что это свидетельствует об уклонении от уплаты налогов.

Недавно оперативники провели обыск у владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Э. Правоохранители считают, что он пособничал террористам и перечислял им денежные средства, сообщал ФАН.