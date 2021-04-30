СК расследует дело о хищении 400 млн рублей из бюджета Люберец

Люберцы, 30 апреля. Бюджет подмосковных Люберец опустел на 400 млн рублей из-за схем мошенников, сдающих в аренду нежилые помещения.

Следователи возбудили уголовное дело о хищении сотен миллионов рублей из бюджета Люберец при приобретении и пользовании зданиями.

Следствие считает, что группа лиц во главе с иностранным гражданином приобрела в 2009 году право собственности на 40 объектов недвижимости бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах.

В течение 12 лет злоумышленники «зарабатывали» на аренде помещений через оформленные на подставных лиц российские компании. Бюджет Люберец лишился более 400 млн рублей в результате действий мошенников.

Экс-чиновник ЯНАО стал обвиняемым в деле о хищении 920 млн рублей, сообщал ранее ФАН. Он дал указание подчиненным разработать проекты аукционной документации, содержащей условия, заведомо неисполнимые для иных участников аукциона. Затем администрация заключила с «победителями» контракты по ремонту уличной дорожной сети.