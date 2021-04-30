Защищавшую блокадный Ленинград жительницу Подмосковья переселят из аварийного жилья

Москва, 30 апреля. Городская прокуратура в марте этого года проверила, насколько соблюдаются требования жилищного законодательства при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

В ходе проверки был обнаружен факт проживания в аварийном помещении 99-летней местной жительницы, сообщили в ведомстве. Выяснилось, что пенсионерка является ветераном ВОВ. В 40-х годах она в качестве сапера-минера защищала подступы блокадного Ленинграда.

Прокурор направил главе Солнечногорска требование о переселении пожилой женщины в квартиру, отвечающую требованиям законодательства. В настоящее время ведутся работы по обустройству будущего жилья ветерана.

Ранее ФАН писал о вдове ветерана Великой Отечественной войны, «выживающей» в ветхом доме без коммунальных услуг в Приморье.