Первая «Ласточка» отправится из Москвы в Минск 30 апреля в 16:00

Москва, 30 апреля. Скоростные поезда «Ласточки» начнут курсировать между Москвой и Минском уже 30 апреля. В общей сложности поезд пробудет в пути около семи часов.

Первый поезд из российской столицы отправится 30 апреля в 16:00. Ожидается, что он прибудет в Минск в 22:55. Согласно предварительной информации, уже в ближайшее время между столицами России и Белоруссии будут курсировать по два рейса «Ласточек» по зеркальному расписанию.

««Ласточка» между Москвой и Минском будет ходить в комплектации «Премиум». Поезд состоит из пяти вагонов и содержит три класса обслуживания», — рассказали в РЖД.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок. Кроме того, в поезде есть специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.